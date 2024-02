Reedel teatas Venemaa Jamalo-Neenetsi piirkonna vanglateenistus, et opositsiooniliider Aleksei Navalnõi (47) on surnud. See surm tõi endaga kaasa kaastundeavaldusi üle maailma. Tallinnas kogunesid inimesed Pikal tänaval asuva Vene saatkonna ette ootamatu surma pärast meelt avaldama.