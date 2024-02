NAVALNÕI VIIMANE NALI | „Poiss, too viina, me lendame koju“ ja teised sketšid, mis teevad temast Putinile ka surmas ohtliku vaenlase

Viimane postitus Putini vangiks nimetatud Aleksander Navalnõi sotsiaalmeediast on valentinipäeva puhul pühendatud tema naisele: „Kallis, meil sinuga on nagu laulus: me vahel on linnad, lennuradade tuled, sinised tuisud ja tuhanded kilomeetrid*. Aga tunnen iga sekund, et sa oled minu lähedal iga sekund ja armastan sind üha rohkem.“ Kaks päeva hiljem hakkas Vene Föderatsiooni vanglateenistus, mille järelevalve all Navalnõi oma 19aastast karistust kandis, levitama teadet tema surmast.