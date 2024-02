„TA MÕRVATI JÕHKRALT KREMLI POOLT.“ Venemaa opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi surmateade lõi sotsiaalmeedia kihama

Reedel, 16, veebruaril, teatas Venemaa vanglateenistus, et vangistatud opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi on surnud. Pikemat aega üksikkongis olnud 47aastane Navalnõi tundis end teate kohaselt pärast jalutuskäiku halvasti ja kaotas teadvuse ning teda ei suudetud elustada. Surma täpsemad põhjused on väljaselgitamisel.