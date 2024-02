Vene vanglateenistus: Aleksei Navalnõi suri vanglas

Õhtuleht on varem kirjutanud, et kuigi Aleksei Navalnõi kuvand lääneriikides on tänu Putini kritiseerimisele pea üdini positiivne, on tegu keerulise taustaga poliitikuga. Mõne eksperdi hinnangul ei pruukinud Navalnõi olla sugugi liberaalsem kui tema suur vihavaenlane Putin.