Circle K hoiatab: ettevõtte nimel saadetakse õngitsuskirju, kus teavitatakse kinkekaardi võidust

Kask tunnistas, et petukirjad on väga professionaalselt koostatud, kasutades korrektselt ettevõtte tavapärast kirjastiili ning visuaale, mistõttu on neid lihtne pidada tõesteks. Ta tõi samas välja, et hetkel levivas petukirjas palutakse saajatel klikkida kirjas oleval lingil, kus tuleb tasuda kinkekaardi kohaletoimetamise tasu. „Juhul, kui Circle K väljastab auhindu, siis mitte kunagi ei palu me kliendil endal tasuda selle kohaletoimetamise tasu. Selliste tasude küsimine on selge märk pettusest,“ lisas Kask.