SOONEUTRAALSED RIIDERUUMID | „Kas teil häbi pole olla meeste pool?“ Kuidas koolieelikust poega aidanud ema kurjalt pragada sai

Mõned aastad tagasi sain omal nahal tunda, mida tähendab perverdiks pidamine. Läksin oma toona koolieelikust pojaga tema ujumistrenni riietusruumi kaasa, et aidata tal, erivajadusega lapsel riideid vahetada. Hästi korraks. Seal polnud teisi. Uksel põrkasin kokku mehega, kes oli samuti oma last aitamas ja sisistas mulle: mida te teete siin - kas te ei arva, et vanematel poistel siin seal taga ruumis piinlik, et täiskasvanud naine on nende riietusruumis!