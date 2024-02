PASSIIVSELT SALENEDA POLE VÕIMALIK?! „Kes ise ei pinguta, pole õige kandidaat keha vormivateks protseduurideks!“

Tallinnas tegutseva omanimelise ilukliiniku juht ja arst Mari Laasma sõnab, et nende kliinik ei paku kaalulangetuskirurgiat, küll aga kaalulangetuspaketti oma püsiklientidele, kes on rasvunud ning proovinud eelnevalt tulutult muid võimalusi. „Sageli on kliendid kas perimenopausis või menopausis naised, kellel hormonaalsete muutuste tõttu on hakanud kaal tõusma ja kellel on väga raske seda ilma meie abita kontrolli alla saada,“ selgitab Laasma.