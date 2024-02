JÕULUTURG KUI PILK MAJANDUSSE | Monika Haukanõmm: „Näiliselt melu käis, ent tajuti, milline on elu päriselt. Inimesed olid ärevil ning ostsid üksnes hädavajalikku.“

Tallinna jõuluturg paikneb Raekoja platsil vaid üürikese aja aastast, kuid on ometi märgiline sündmus. Turg on arenenud alates 1991. aastast koos vaba Eestiga ning on osutunud päris täpseks peegliks sellele, mis meie majanduses ja ühiskonnas laiemalt toimub.