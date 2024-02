NÄDALA TIPUD | Oravate kätš nagu „Meelejahutaja”, kliimaministeeriumi avastus talve kohta ja laiskust pole olemas

Kui vene turistid enam Nizzasse ja Rivierasse ei pääse, vaatavad nad nüüd Põhja-Korea poole, mis nad ka lahkelt vastu võtab. Kliimaministeerium ei näe vajadust talviseid kõnniteid talutavalt korda teha, sest talv on ajutine. Üldise hinnatõusu ajal otsustas IKEA hindu langetada, oravapartei sisekaklus läheb üha enam „Meelejahutaja” nägu ning laiskust kui niisugust pole olemas, see on vaid üks aktiivsus- ja tähelepanuhäire ilminguid ja seega lihtsalt ravitav – need asjad jäid sel nädalal tavapärases meediapildis teistest enam silma.