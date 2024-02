JÄTTIS RÄÄKIMATA: Julia ei rääkinud oma partnerile, et tal on HIV ja veelgi olulisemana – et ta pole juba kuid ravimeid võtnud. Salatsemisel võinuks olla traagilised tagajärjed. Foto : Alar Truu

SEKSISUHE KUI VENE RULETT! HIV-diagnoosi varjanud naine läks kohtu alla: lootsin, et ma ei nakata