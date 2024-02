OTSE | Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon peab WHO pandeemialeppe teemal avaliku istungi

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta märkis, et kollektiivset pöördumist arutatakse avalikult, et kõik saaks istungit jälgides ise oma seisukoha kujundada. Esimehe sõnul on viimasel ajal liikunud WHO pandeemialeppe ja rahvusvahelise tervise-eeskirja läbirääkimistega seoses nii palju valeinfot, et teda on selle alusel isegi ähvardatud.

„Istungile on kutsutud asjatundjad, et nad kommenteeriks pöördumisega seonduvat laiemalt. Soovin avalikku argumenteeritud arutelu selle üle, millise tegeliku tähendusega on läbirääkimiste kuupäevad,“ lausus Pakosta. Ta märkis, et arutelu toimub põhjapaneva pandeemiakogemusega Kuressaare Haiglas, kuhu on rääkima kutsutud kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag, Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna strateegilise kommunikatsiooni ja infooperatsioonide nõunik, kolonelleitnant reservis Jaanus Sägi, WHO Eesti esinduse juht Kristina Köhler, Riigikogu liige ja teadlane Irja Lutsar, Kuressaare Haigla juhatuse liige Edward Laane, regionaalminister, endine omavalitsusjuht Madis Kallas, Sotsiaalministeeriumi ning kollektiivse pöördumise esindajad.

Kell 11.30 on teise punktina avaliku istungi päevakorras kuulamine Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondi rahastusest teadmussiirdesse ja rahastuse regionaalpoliitilistest aspektidest. Seda päevakorrapunkti arutatakse TalTechi Kuressaare kolledžis. Pakosta märkis, et tutvutakse Euroopa Liidu uue algatusega viia teadmussiirde võimalused suurte keskuste kõrval ka väiksematesse kohtadesse. Kuressaare kolledž on hiljuti saanud teadmussiirdeks vajaliku rahastuse ning kolledži meretehnoloogia kompetentsikeskuse juhataja Villu Vatsfeld jagab selles osas oma kogemust.