Endise hotelliomaniku kelmuseasi on kohtus arutusel

Marina Huttuneni juhitud hotellis tehti külastajate krediitkaartidega nende teadmata topeltbroneeringuid, on varem kirjutanud Eesti Ekspress. Huttunen pidas aastatel 2016–2017 Tallinnas Pirita teel hotelli Aquamarine. Politsei on tuvastanud sellest ajast juhtumeid, mille puhul kuritarvitati hotellis ööbinud külastajate pangakaarte. See toimus Booking.com broneerimissüsteemis ja inimestelt peteti raha välja.

Delfi teatel kasutati 46 tuvastatud episoodi puhul broneeringuteks peamiselt välismaiseid pangakaarte. Kohus on rahuldanud osaliselt ka LHV Panga tsiviilhagi Huttuneni vastu, mõistes temalt välja 36 028 eurot.

Harju maakohus karistas Huttuneni ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Asja on arutanud ka Tallinna ringkonnakohus ning nüüdseks on prokuröri määruskaebuse võtnud arutada Riigikohus.