Surnult leitud imik sündis elusalt: „Ema kandis last üheksa kuud. Ta pidi sellel ajal kellegagi suhtlema.“

Kui häirekeskus sai 5. veebruaril kõne, et Läänemaal Suure-Lähtru küla veerelt on leitud surnud imik, algas politseioperatsioon, mis järk-järgult on laienenud. Vihjeid on tulnud nii Lõuna-Eestist kui ka Tallinnast. Juba esimestest minutitest alates jookseb politsei võidu ajaga, sest ei tol hetkel ega praegu pole selge, mis võib olla juhtunu taga. Ei ole välistatud ka kuritegu.