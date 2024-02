JUHTKIRI | Õpetajate palgatüli sai läbi, aga nüüd arutatakse maagümnaasiumite sulgemist

Vaevalt on vaibunud torm õpetajate palkade ümber, kui juba ilmneb haridusvaldkonnas uus häda: on tekkinud plaan hakata väiksemaid maagümnaasiume kinni panema. Haridusministeeriumis öeldakse selle kohta küll peenemalt - „ministeerium alustab läbirääkimisi väikegümnaasiumide tuleviku üle” – kuid asja sisu see ei muuda. Kõigepealt satuvad löögi alla gümnaasiumiastmed, kus on alla 40 õpilase ja järgmisena need, kus neid on alla saja.