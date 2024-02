ÜLES KRUTITUD HINNAD? „Maksin pudeli vee eest 8 eurot!“ ja „Hirmkallid kuklid ei kõlvanud süüa! Isegi koerad ei tahtnud.“

Vastlapäeva eel oli nii mõnelegi üllatuseks, et poeletil ilutsesid kaks gluteenivaba vastlakuklit hinnaga 9,5 eurot. Kilohind ulatus pea viiekümne euroni. Tiia tunnistab, et tema mees ostiski meeltesegaduses need hirmkallid kuklid. „Need ei kõlvanud süüa! Isegi koerad ei tahtnud, seega viskasime ära. Minu jaoks oli see kõige jubedam kuklikogemus elus!“ tõdeb naine, et sellise hinna eest maitsetud kuklid saada oli lausa uskumatu.