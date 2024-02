MART SOIDRO | Kaja Kallas unistab ajast, mil saab peaministrina saavutatu üle rõõmu tunda ja torti süüa. Kas ta jõuab selle aja ära oodata?

Mäletate ikka valimiste eelset aega? Võitlus käis kahe gigandi, Reformierakonna ja EKRE, „hea“ ja „kurja“ vahel. Mäletan, et oravatel oli isegi ajalehes reklaam, et Eesti tulevik on valijate kätes – kui te ei vali meid, tuleb võimule EKRE ja Eestit tabab hukatus. Eks inimestel oli veel värskelt meeles EKREIKE valitsus ja kellele oli see vastuvõetamatu, koondusid nad paljuski Reformierakonna taha. Kuigi nii mõnigi neist polnud varem Reformierakonda valinud.