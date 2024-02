OTSE | Valitsus otsustas algatada eriplaneeringu kaitsetööstuspargi loomiseks

„Teisipäeval esitles välisluureamet oma aastaraamatut, mis annab hea ülevaate, milline on meie positsioon muutuvas julgeolekuolukorras. Meie turvalisuse ja julgeoleku tagavad Ukraina võit ja Venemaa kaotus,” kinnitas peaminister Kaja Kallas.

Ta lisas, et opositsioon armastab öelda, et tõmbame majanduse käima, aga need võimalused on suhteliselt piiratud ja varasemalt ka vildakaid tulemusi toov.

„Kutsume kõiki üles kaitsekulutusi tõstma, aga Euroopal puudub piisav võimekus laskemoona toota. Tänasel valitsuse istungil otsustasime algatada eriplaneeringu kaitsetööstuspaargi loomiseks. Mul tulevad kohtumised väga kõrgel tasemel kaitsetööstusettevõtetega, et neid Eestisse meelitada. See tööstuspark on oluline ettevõtjatele, kes soovivad toota laskemoona ja ma näen, etsee samm peaks mõjuma positiivselt meie majandusele. Suurt edu see kohe ei too, vilju näeme paari aasta pärast.”

Kallase sõnul on sõelale jäänud kolm piirkonda: Ida-Virumaakonnas Lüganuse vald, Läänemaal Lääne-Vigula vald Pärnus Pärnu linn.