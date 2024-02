EUROOPA KALLEIM JÕULUTURG? Hinnad olid kirved, aga muidu väga tore. Kaupmees: täielik ebaõnnestumine!

Külastajate osas paistis silma, et kohalikke inimesi oli mõnevõrra vähem. Vene turist on asendunud eurooplasega, kes kohati imestas meie ülikõrge hinnataseme üle ning oli ka neid, kes jätsid lausa ostu sooritamata. Kaupmeeste sõnul olid hinnad sellised, et üldse ellu jääda ning eelnevate otsuste tõttu sai meie jõuluturust Euroopa kalleim.