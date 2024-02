Raskesse õnnetusse sattunud liitlassõdur oli kaine

Õnnetus juhtus jaanuaris, kui Prantsuse sõduri juhitud Toyota kaotas Anija vallas Jägala–Käravete maantee 35. kilomeetril kurvist väljudes juhitavuse, sattus libisemisse ja põrkas kokku vastu sõitnud Fordiga. Virumaa Teataja andmeil paiskus Toyota tugeva löögi tagajärjel kraavi. Autos olnud 25aastane sõdur viidi haiglasse. Fordis oli kaks inimest, neist üks, 51aastane naine viidi samuti haiglasse.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Gerli Vaheri sõnul on õnnetuse kõik asjaolud selgitamisel. Praeguseks on teada, et mõlemad sõidukijuhid olid kained ja omasid juhtimisõigust, sõnas ta Õhtulehele.