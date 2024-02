JUHTKIRI | Kui Tallinn tahab tõestada, kui hästi on lood erivajadustega inimeste transpordiga, siis on ju võimalus sedagi elu ise proovida

See lüke tõi aastal 2006 pealinna taksomajanduses teatava korra majja. Ratas lubas toona, et linn teeb tulevikuski taolisi eksperimente. Hulk aastaid on küll mööda läinud, aga kui Tallinn tahab tõestada, kui hästi on lood erivajadustega inimeste transpordiga, siis on ju võimalus sedagi elu ise proovida. Näiteks unustada 24 tunniks ära, et jalad kannavad ning üritada korraldada oma elu liinil kodu-töö-lasteasutus-pood-kodu ratastoolis. Ja siis uuesti plaanitavatele muudatustele otsa vaadata.