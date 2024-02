MUINSUSVAMM JA SEENEAURUD | LAURI SAATPALU: kuni meie oleme kakelnud Estonia teatri laienduse pärast, said soomlased valmis Tanssin talo

Nii kui keegi Estonia juurdeehituse mahujoonise avaldas, ilmus maa alt välja vana hea muinsusvamm ja ajas oma seeneaurud kurjaks. Oi kui kole! Kusjuures kõikvõimalike uute ja pompöössete rajatiste pakkumine kuskile „peaasi, et mujale“ on kerge tulema. Saadakse aru, et need on majanduslikus mõttes üle jõu käivad plaanid. Aga juurdeehituse puhul on hirm, et äkki saavadki hakkama!