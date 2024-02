VASTULAUSE | Tallinna abilinnapea Betina Beškina: sotsiaaltransporditeenus on enamat kui taksosõit ja linna toetus ju ei vähene, vaid lihtsalt muutub

Kui viimastel nädalatel on siinsetele lugejatele ja kõigile erivajadustega inimestele üle Eesti jäänud mulje, et suurim omavalitsus Tallinn osutab sotsiaaltranspordi teenust üksnes taksodega (vt näiteks Kadri Kuulpaki artiklit „Linn plaanib kärpida puuetega inimeste sõidutoetust. „Saan elada täisväärtuslikku elu ainult tänu sellele!““), siis on see sügavalt ekslik. Ligi 3700 abivajajale korraldab Tallinn kolme liiki transpordivõimalust, taksoveoteenus on neist vaid üks.