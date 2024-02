JÄÄ NIIDAB JALUST: „Kui mind kipsi pandi, tuli üks naisterahvas, kes vajas peaõmblust.“

„Olin kolm neljandikku koduteest juba käinud ja kukkusin ikka kohe nii, et kuulsin ise krõksu,“ kirjeldab Kaire käeluu murdmise hetke. Saatuslikuks sai ühe eramaja esine kõnnitee. Varasematel aegadel on majaomanikud libedusega võitlemiseks ikka tuhka maha visanud. „Olen alati mõelnud, et kui kukun, määrin riided ära,“ tõdeb naine. „Seekord ei olnud siis midagi visatud.“ Kairel olid jalas tugeva tallaga matkasaapad, ent isegi need ei aidanud.