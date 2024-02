VIDEOGALLUP | PÄRAST SURMA ELUPÄÄSTJAKS: kas sina oleksid elundidoonor? „Mul ei ole siis kasu nendest enam!“

Pisut enam kui pooled eestlased on nõus oma elundeid ajusurma järgselt loovutama, sedastas 2019. aastal sotsiaalministeeriumi tellitud uuring. Päriselt on end doonorina kirja pannud aga vähesed. Õhtulehes on varem kirjutatud, et eelmise aasta maikuus ootas elundisiirdamist 77 inimest, kes vajasid uusi kopse, neerusid või maksa.