PALGAD AVALIKUKS | Odavapoe juht: et teenindajate elu läheks inimväärsemaks, peaks riik jalad kõhu alt välja võtma

Rimi avaldas nädal tagasi pressiteate, kus lubas, et teenindajate põhipalk tõuseb tänavu 9,3%, kuid kuskil polnud juttu, et saaliteenindajale pakutakse tegelikult sektori üht madalamat tasu. Palgavahed, nagu ka hinnad poes, on tegelikult suured ja nende avalikustamine võimaldaks lõpetada salatsemise ja muudaks tasemed ühtlasemaks.