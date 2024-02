OTSE | Riigikogu arutab automaksu eelnõud

Mootorsõidukimaksu eesmärk on suunata inimest uue sõiduki soetamisel keskkonnasäästlikumat valikut tegema ja toetada vanade autode lõpuni tarbimist.

Mootorsõidukimaksust ja registreerimistasust on vabastatud alarmsõidukid, puuetega inimestele kasutamiseks mõeldud sõidukid ja välisesinduste sõidukid vastavalt välislepingutele.

„Oleme püstitanud omale eesmärgi vähendada autostumist, eeskätt linnades ja muuta meie elukeskkonna puhtamaks. Ühtlasi saame lõpuks ära lahendada aastaid kestnud probleemi üle Eesti vedelevate romudega. Ilma mootorsõidukimaksuta on neid eesmärke keerulisem täita,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev .

Rahandusministeeriumi hinnangul oleme hetkel liikumas aina suureneva autostumise suunas – meil on keskmisest kõrgem sõidukite arv ühe inimese kohta Euroopa Liidus ning autosid ostetakse aina juurde eelistades suuremaid ja võimsamaid, seda ka uute autode soetamisel. Kui Euroopa Liidu keskmine heitmenäit uute sõidukite puhul oli 2022. aastal 108 g CO2/km, siis Eestis oli see näitaja Euroopa kõrgeim ehk 142 g CO2/km. „See trend oleks vaja ümber pöörata, et inimesed teeksid edaspidi keskkonnasõbralikumaid valikuid,“ ütles rahandusminister.