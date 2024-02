SÕNASÕDA SUU TEIPIMISE ÜLE: arst süüdistab kolleege uhhuunduses. Valudes vaevelnud naine tänab: mind see teraapia aitas!

Eestis kinnitab kanda uus uhhuu-teraapia, mis hõlmab laste suu kinni teipimist, maalis Eesti Päevaleht 5. veebruaril avaldatud artiklis müofunktsionaalsest teraapiast hirmuäratava pildi. Selline käsitlus riivas mitmeid arste ja tervishoiuspetsialiste, aga pani kulmu kergitama ka patsiente, kes on teraapiast abi saanud. Tõde on uhhuundusest kaugel. Millega on müofunktsionaalse teraapia puhul ikkagi tegemist?