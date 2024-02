NALJATEGU, MITTE GÜMNAASIUM: Nii mõnigi ütleb, et 21 õpilast kolme klassi peale ei anna kuidagi gümnaasiumi mõõtu välja. Just nii palju on aga õpilasi Mustvee Peipsi gümnaasiumis. Foto : Aldo Luud

GÜMNAASIUMIDE SULGEMINE: „Kuidas ma saadan oma lapse kaugele kooli? Minul sellist raha ei ole.“