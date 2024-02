Kremlimeelse partei juhi auto on Eestis varastatud

Transpordiameti info järgi on Ivanovi kasutuses olnud 375kilovatise mootoriga 2013. aasta Range Rover tagaotsitav alates mullu 19. detsembrist. Eesti kremlimeelsete käilakuju on teinud enda maasturi roolist arvukaid videoblogisid ning on jõudnud selle roolis ka fotograafide kaamerate ette, on kirjutanud Eesti Ekspress.

Transpordiameti kommunikatsioonieksperdi Denes Kattago sõnul jõuab info sõiduki tagaotsimise kohta liiklusregistrisse politsei- ja piirivalveameti andmebaasidest automaatselt. Amet sellist infot ei sisesta ega mõjuta, selgitas ta. Nende info põhjal on too auto mõeldud töösõitudeks, seega võib see olla kirjutatud mõne ettevõtte nimele.

Politsei ei kommenteeri vargust. „Politsei ei saa isikustatud päringutele vastata ega väljastada infot, kas ja kes on esitanud neile süüteoavaldusi,“ on öelnud politsei pressiesindaja Ragne Keisk Õhtulehele.

Ivanov on läinud Venemaale ja juhib parteid Sotšist, kartes kaasvõitleja Aivo Petersoni riigireetmise afääri järel samuti Eestis vahi alla sattuda, on kirjutanud Eesti Ekspress. Süüdistuse järgi abistasid Peterson ja Dmitri Rootsi 2022. oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa Föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning selle ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti vabariigi vastu suunatud tegevuses.