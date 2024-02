54 AASTAT LILLI MÜÜNUD LIIDIA: omal ajal ostsid härrasmehed roose nii armukesele kui naisele, aga nüüd...

Tundub uskumatu, kuid legendaarne Tartu lillemüüja Liidia mäletab oma esimest müüdud lille. See oli krüsanteem, mida ta on juurest paljundanud praeguseni.

„Isegi sorti tean – Tiiu. Lilled olid kallid, aga ega hinda saanud ka alla lasta, sest siis arvati, et on närtsimise äärel. Seda tuli küll ette, et mees tahtis väga oma naisele lilli osta, aga paarkümmend kopikat tuli puudu. Siis sai ikka talle lilleõis ulatatud,“ räägib Liidia.