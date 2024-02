Miks ei saa juba vaadata oma tuludeklaratsiooni? Amet: tegime süsteemiuuenduse

Maksu- ja tolliameti füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Oja sõnul on amet varasematel aastatel rakenduse klientidele avanud mõned päevad varem eesmärgiga koormust hajutada ja süsteemi vastupidavust testida. „Sel aastal me selleks vajadust ei näinud, sest kuigi tulude deklareerijatele suuri muudatusi näha ei ole, on MTA juba eelmisel aastal koos rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja arenduspartner Nortaliga sisse viinud olulise süsteemiuuenduse. Nimelt toimus eelmine aasta deklaratsioonide esitamine esimest korda eraldi süsteemis, mis tagas selle, et e-MTA, kus ärikliendid esitavad mh oma käibedeklaratsioone, ei pea füüsilise isiku tulumaksu deklareerimise perioodil vastu võtma täiendavat koormust ja süsteem ei olnud kordagi n-ö „maas“.“