JUHTKIRI | Päev, mil sõpru meeles peame, võiks ju siiski olla, isegi kui seda rahvakalendris pole?

Mõnikord on püütud sõpruselegi üsna veidrat tähendust anda. Nõukogude ajal ilmusid Tallinna kino Sõprus ja Sõpruse puiestee, inspireeritud teadagi millest – loosungit „Elagu rahvaste sõprus!” võis omal ajal lugeda pea igal tänavanurgal. Mida selle all mõeldi, hakati aimu saama, kui Nõukogude Liit oma sõbralikud väed 1956. aastal sõbralikku Ungarisse ja 1968. aastal sõbralikku Tšehhoslovakkiasse viis. Ja hiljem Afganistani. Ja hiljem... Neid kohti ei jõua üles lugedagi. Viimane oli Ukraina.

Mida sellest aga järeldada? Eks sõprustki – nagu ka au, rahu, vabadust ja muid üllaid mõisteid – on üritatud kõikvõimalike propagandavankrite ette rakendada, aga kõik need katsed on lõppenud ühtemoodi. Lihtsal põhjusel – sõprus saab alati olla vaid kahepoolne ja vägisi armsaks ei saa. Seda sõna pole õnnestunud veel kellelgi ära solkida. Tõeline sõprus on oma algses tähenduses alati olemas olnud, ka kõige pimedamatel aegadel. Ja küllap jääb ka.

Muide, nii kino Sõprus kui ka Sõpruse puiestee on Tallinnas tänini alles. Õigusega – vaevalt et noorem põlvkond enam teabki, mis asjaoludel need sellised nimed said. Ja eks vanematelegi toovad need üha enam meelde selle sõna algse tähenduse.