FOTOD | Päästeamet tunnustas aumärgiga 166 inimest

„Rõõm on taas tunnustada nii palju suurepäraseid inimesi, kes on pühendanud oma elu teiste aitamisele. Nüüd tuleb teil aga õpetada inimesi ka iseennast aitama – päästeametnikel on järgmistel aastatel kanda põhiroll elanikkonnakaitse koolituste läbiviimises, et anda kõigile eestimaalastele oskused kriisiolukorras hakkamasaamiseks,“ sõnas siseminister Lauri Läänemets.

„Sel aastal tõstame eriliselt esile inimesi, kes läksid appi Türgi maavärina ohvritele. See on mõõtmatu panus rahvusvahelisse koostöösse, kus Eesti on taaskord meelde jäänud kiire ja professionaalse tegutsemisega. Aga ka inimlikul tasandil ei saa me võtta iseenesestmõistetavana iga meeskonnaliikme julgust kriisipiirkonda tõtata ja kohati kindlasti ootamatute ohtudega silmitsi seista.“

„Viimase aja sündmused maailmas on näidanud ilmekalt, kui oluline on päästeameti roll tagamaks Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond. Samuti oleme olnud tegusad ka väljaspool. Eesti varingupäästemeeskond EST-USAR-i Türgist missioon oli suurepärane näide piiriülesest koostööst, mis andis samal ajal päästjatele võimaluse end proovile panna ja õpitut rakendada, “ märkis Päästeameti peadirektor Margo Klaos. „Kuna Eesti ja Türgi on mõlemad Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanismi liikmed, siis saime kiirelt oma abikäe ulatada, et maavärina ohvreid rusude alt välja tuua. Eesti tiim tegi kohapeal väga head aga ka ohtlikku tööd, mis näitab, et Eestis leidub missioonitundega ja pühendunud spetsialiste, “ lisas Klaos.

Kokku tunnustati 166 inimest. Üle anti 2 Päästeteenistuse Suurt Kuldristi, 2 Päästeteenistuse Kuldristi, 19 Päästeteenistuse Hõberisti, 65 Päästeteenistuse Medalit, 9 Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedalit ning 14 Päästeteenistuse Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedalit. Türgi missioonimedalid said 28 päästeameti teenistujat ja 8 koostööpartnerit. Lisaks antakse üle Siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused.

Päästeteenistuse Suur Kuldrist antakse üle erakordsete teenete eest päästealal. Päästeteenistuse Kuldrist antakse tunnustusena ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses. Päästeteenistuse Hõberist antakse tunnustusena keerukate päästetööde juhtimise, samuti silmapaistvate teenete eest päästealal. Päästeteenistuse Medal antakse keerukatel päästetöödel üles näidatud vapruse eest, samuti teenete eest päästealal. Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal antakse Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt tubli teenistuse eest Päästeametis. Päästeameti Hõbedaste Tammelehtedega Teenetemedal antakse Päästeameti teenistujale vähemalt 10-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas inimesi, kes on näidanud üles vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast.