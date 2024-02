SPETSIALIST SELGITAB: mis on perearstide kehva digitervise taga?

RIA aastaraamatust tuleb välja, et vaid kuus perearstikeskust 41st pääsesid sõeluuringust läbi eeskujult, ent ülejäänutega oli probleeme. Olukord näib üsna halb: potentsiaalselt võib igal hetkel mõnes Eesti perearstikeskuses patsiendi andmetega midagi juhtuda. RIA järelevalvejuht Ilmar Toom rahustab, et lõplike järelduste tegemiseks on veel liiga vara ja menetlus paljude juhtumite asjus on veel käimas. Samas ütleb ta, et perearstikeskuste võimekuse ja teadlikkuse tase on väga erinev.