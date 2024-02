KESTVAM ARMASTUS | Psühholoog Kätlin Konstabel: sõbrad on stabiilne tausta- ja tugiseltskond, kes võiks inimese jaoks olemas olla

Sõbrapäev on nunnu ja nunnusus ka müüb – poed on juba mõnda aega roosa-punaste-südamete teemalist kraami täis. Ometi on just Eestis selle päevaga seotud alati ka tavapärane segadusehetk. Oot-oot, kas sõbrapäev on ka tavalises mõttes semude-platooniliste sõpradega (olgu nende sugu milline tahes) tähistamiseks või siiski on tegu armsamate pühaga – nagu rahvusvaheline nimi (valentinipäev) ju viitab.