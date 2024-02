„JÄRGMINE PEATUS“ | Eestlannast maakler Hispaanias: pole probleem osta 80 000 euro eest väike külamajake ja seal oma elu nautida

Caroli sõnul tahab tüüpiline Eesti klient osta Hispaanias maja või korterit, mis asub merele suhteliselt lähedal. Eestlane soovib paar kuud aastas seal viibida ja ülejäänud aja kinnisvara välja rentida. Investeeringu tasuvuse protsent ehk ROI on sealjuures kopsakad 5–20% aastas. Muuseas, enamasti ei osta eestlased Hispaania kinnisvara pangalaenuga. Huvi sealse kinnisvara vastu on suurenenud märgatavalt pärast Ukraina sõja algust.

Kes soovib Marbellas ja selle läheduses maja-korterit osta, peab arvestama sellega, et hinnad on kõrgemad. Kes aga igatseb mõnusalt Hispaanias elada ning mere lähedus pole tähtis, võib soetada maja ka näiteks 80 000 euro eest.

Saates on juttu sellest, kui palju tuleb maksta turismiväärtusliku kinnisvara eest, miks on alati hädavajalik remonti teha, kui suured on Hispaanias ostu- ja müügimaksud, milliseid ämbreid kinnisvara ostmisel tuleks vältida (ja mida jälgida), miks ei tasu ise maja ehitama hakata, mis põhjusel on mõistlik kasutada kogenud maaklerite abi, kust taotleda vajadusel pangalaenu ja palju muud.