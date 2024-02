OTSEBLOGI | USAlt abipaketti ootav Ukraina president loodab Lääne-Euroopa liitlastelt täiendavat toetust

Norra kavatseb Ukrainale üle anda täiendavaid õhutõrjesüsteeme. Norra valitsus on teinud riigi parlamendile ettepaneku tellida ettevõttelt Kongsberg Defense and Aerospace veel 10 kanderaketti ja neli tulejuhtimiskeskust NASAMSi õhutõrjesüsteemi jaoks, teatas Norra valitsuse veebisait.

Ukraina väidab, et Vene väed kasutavad okupeeritud aladel Starlinki. Elon Musk ja Starlink eitavad, et seda kasutatakse Venemaal, kuid nad ei kommenteeri süüdistust, et seda kasutavad Ukrainas tegutsevad Vene väed.