Vabadussõja mälestussammast rüvetati fekaaliga: politsei ei näinud menetluse alustamiseks alust

25. detsembril, kui Eesti leegioni sõprade klubi liikmed külastasid Narva Garnisoni kalmistut – seda seoses traditsiooniks saanud jõuluööküünalde panekuga üle Eesti –, leiti Narva Vabadussõja mälestussamba jalamilt sinna pandud või kohapeal väljutatud ekskrement. „Antud teguviis solvab sügavalt ühiskonda, kelle jaoks on selline langenud sõdurite ning nende mälestuse teotamine vastuvõtmatu,“ märkis klubi esindaja.

Juhtunust informeeriti Narva linnapead Jaan Tootsi, kaitseväe juhatajat kindral Martin Heremit ning pöörduti politseisse süüteoteatega.

„Avaldaja on seisukohal, et ekskrement on inimtekkeline, mistõttu on tegu käsiteldav vandalismiaktina. Olles tutvunud süüteoteate ning koos sellega esitatud piltidega, on politsei seisukohal, et kriminaalmenetlus tuleb jätta alustamata seoses kriminaalmenetluse aluse puudumisega,“ teatas Narva politseijaoskonna menetlusgrupi juht Alan Vladimirov.