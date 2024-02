Eerik-Niiles Kross tahab lennujaamast venekeelse tervitusteksti kaotamist

Kui Eerik-Niiles Kross ületas Tallinna lennuväljal elektroonilise piiriületussüsteemi kaudu Eesti vabariigi piiri, luges ta jahmatusega ekraanilt venekeelset tervitusteksti.

„Eesti vabariik on ise lasknud teoks saada ja kesta olukorral, kus Eesti passiga Euroopa piiri ületamine kutsub esile venekeelse tervituse. Seda ajal, kui nii Eesti vabariik kui ka Euroopa Liit on kuulutanud Venemaa terroristlikuks režiimiks, kus Euroopa Parlament on kuulutanud Russki Miri ideoloogia julgeolekuohuks,„ teatas Kross, kelle sõnul on Eesti vabariigi piiril Eesti passi ja vene keele sidumine päris uskumatu.

„Palun astuda vajalikud sammud, et jõustada kiirkorras keeleseadus Eesti vabariigi piiril ja Schengeni elektroonilises piiriületussüsteemis,“ teatas Kross siseminister Lauri Läänemetsale.