JUHTKIRI | Oravapartei siseheitlus: „Mina tulin minule peale!“

Oravapartei sisetüli, mis paistab meie vabariigi kõige kaugematessegi otstesse, on küüniliselt võttes just see kampaania, mida üks virelev erakond vajab. „Mina tulin minule peale!“ ahastab Hinckus filmis „Hukkunud Alpinisti hotell“ ja sarnase trikiga on saanud hakkama ka Reformierakond. Tuntud turundusgeeniuste erakonnana oskavad nad igasuguse virtsa enda põldudele suunata (tsitaat ilusüstide kuningannalt Marju Karinilt). Erakonna maine on kehv? No aga leiame siis viisi, kuidas see enda kasuks pöörata. Vähemalt saab tähelepanu nigelalt majanduselt eemale.

Sest nagu ütles peaminister eelmisel nädalal: selle valimistsükli võtmeks on see, kes suudab Reformierakonda rohkem põhjata.

Ainult et – mis hinnaga? Ajal, kui iga kolmas sõna on (ka Kallase suus) sisejulgeolek, tekitatakse omaenda peremeestele ehk maksumaksjatele ja kodanikele tõsist tüdimust. Tulemuseks on võimust võõrandumine, mitte briljantne tähelend.

Europarlamendi valimised pole sugugi vähetähtsad. Nendest on varemgi alguse saanud peaministri ja tema erakonna mandumine – meenutagem Juhan Partsi ja Res Publicat paarikümne aasta eest, nemad kukkusid oma rumala arrogantsuse otsa lihtsalt kokku. Reformierakond, mis on suutnud alati parima reklaamiprojekti koostada, on nüüd langemas samasuguse ülbuse ohvriks, ja see gambiit on valijate usalduse hinnaga.