FOTOD | Riigikaitsekomisjon toetab üksmeelselt Andrus Merilo Kaitseväe juhatajaks nimetamist

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul sai komisjon kaitseväe juhataja kandidaadiga kohtumisel kinnitust, et tegemist on väga hästi sobiva kandidaadiga. „Kohtumisel saime põhjaliku ülevaate kolonel Merilo haridus- ja teenistuskäigust ning juhiomadustest, aga ka sellest, kuidas peaks Eesti riigikaitset arendama,“ ütles ta.

Komisjoni aseesimees Leo Kunnas lisas, et Merilo andis komisjoni liikmete küsimustele väga põhjalikud vastused. „Toetan kolonel Merilo kandidatuuri täielikult. Tal on vajalikud isikuomadused ja kõigist võimalikest kandidaatidest kõige rohkem isiklikku sõjakogemust,“ ütles ta.

Kaitseminister esitas eelmisel nädalal Kaitseväe juhataja kandidaadiks kolonel Merilo, kes on praegu diviisi 1. jalaväebrigaadi ülem. Varem on ta olnud Kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem, juhtinud Kaitseväe juhataja administratsiooni, Scoutspataljoni ja 1. jalaväebrigaadi operatiivjaoskonda. Ta on lõpetanud Soome kõrgema maakaitsekooli ning maaväe staabikolledži ja sõjakolledži Ameerika Ühendriikides. Samuti on ta osalenud rahuvalvemissioonil Liibanonis ning rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Kosovos, Afganistanis ja Iraagis.