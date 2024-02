ELUSTIIL VÕI SÕLTUVUS? „Veini juuakse sageli üksinda ega piirduta vaid klaasikesega.“

Möödunud kuul kirjutas Suurbritannia väljaanne The Independent, kuidas alkohoolsete jookide lakkamatu turundamine naistele on aidanud kaasa alkoholiga seotud surmade ja maksahaiguste sagenemisele nende seas. Samuti toodi artiklis välja, et viimastel aastatel on alkoholiga seotud haigustesse surevate naiste arv hüppeliselt kasvanud. Ligi 33 riigis tehtud hiljutised uuringud näitasid, et just Briti naised on suurimad napsitajad.