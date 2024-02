VEINITALU PERENAISE UNISTUS TÄITUS: „Ei uskunud, et siin kunagi midagi olema saab! See oli õudus!“

„Mul on vabadust palju, aga tööaeg on piiritu,“ räägib veinitalu perenaine Maris Kivistik oma elust ettevõtjana Võrumaa kauges nurgas. „Meil on lihtsam hakkama saada, sest pole suuri laene.“ Üle elati koroonaaeg ja nüüd loodetakse targalt toimetades püsima jääda. Kui vähem toodetakse, on vähem kulusid, aga ka tulusid.