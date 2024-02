Politsei pidas Pärnus kinni mitu narkokuritegudes kahtlustatavat

Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Nigolas Saarnaki sõnul koguti võimaliku narkootikumide käitlemise osas infot alustatud kriminaalmenetluste käigus ja veebruari esimestel päevadel mindi kogutud informatsiooni kontrollima.

Ühes kriminaalasjas pidasid politseinikud selle tulemusena 1. veebruaril Pärnus kinni 22aastase noormehe, keda kahtlustatakse suures koguses narkootilise aine omamises. Kriminaalmenetluse raames kogutud infole tuginedes tuvastati, et noormees tellis narkootilisi aineid postipakina Lätist ning et neid aineid oli plaanis turustada Pärnu linnas.

„Pidasime noormehe kinni vahetult peale seda, kui ta oli pakiautomaadist postipaki välja võtnud,“ ütleb Saarnak. „Märkimist väärib ka see üsna tavatu asjaolu, et väljavõetud pakki transportis noormees temaga kaasas olnud lapsevankri all asuvas korvis. Võib-olla lootis noormees, et sellisest kohast ei osata narkootikume otsida.“ Saarnak lisab, et politseil on alust arvata, et umbes 130 grammi kaaluv postipakk sisaldab suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, seejuures amfetamiini ning kanepit, kuid leitud aine täpne koostis selgitatakse ekspertiisiga.

Teises kriminaalasjas pidasid politseinikud 7. jaanuaril Pärnu linnas erinevates kohtades kinni kolm noormeest, kellest kaks olid alaealised. „Ka nendele noormeeste puhul seisneb kuritegu suures koguses narkootikumide, täpsemalt kanepi, käitlemises. Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendite põhjal on meil alust arvata, et noormeestelt ära võetud kanep oli tellitud Tšehhist,“ räägib Saarnak.

„Viimastel aastatel on tabatud järjest rohkem posti teel tellitud narkootikume ehk nn narkopakke. Illegaalsete postipakkide arvu on kasvatanud eelkõige noored, kelle arvates on tegemist lihtsa, märkamatu ja kiire viisiga, kuidas ebaseaduslikke mõnuaineid soetada. Siiski pole see nii, sest nagu näitab menetlusstatistika, ei jää ohtlikke mõnuaineid sisaldavad postipakid märkamata ei maksu- ja tolliametil, politseil ega prokuratuuril,“ sõnab Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Merje Turjakas. „Seetõttu on õiguskaitsestruktuuride teravik sihitud sellistele kuritegudele üha kitsamalt, sest võitlus ei käi ainult keelatud ainete käitlemise vastu, vaid inimeste ja antud juhul noorte inimeste tervise ja elu eest,“ lisab menetlusi juhtiv prokurör Merje Turjakas.

„Politsei peamine eesmärk on narkootikumide turu ja müügi piiramine, misläbi väheneb narkootikumide kättesaadavus Eesti inimestele. Narkootilised ained on eluohtlikud ning selle kohta on meil kahjuks liiga palju näiteid. 2023. aastal tuvastati Eestis esialgsetel andmetel 117 narkosurma, aasta varem oli neid 80. See on kurb statistika,“ leiab Saarnak. „Meie prioriteet on uute trendide avastamine ja tõkestamine, olgu see siis narkootiliste ainete müük internetis, sotsiaalmeedias, kulleriga või e-posti teel. Pöörame suuremat tähelepanu narkootikumidega seotud transiidi piiramisele ja kriminaalsel teel saadud tulu konfiskeerimisele.“