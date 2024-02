UKRAINA SÕJA ÕPPETUNNID EESTILE | Oleg Samorodni: miks Vene väed pidasid end vabastajateks? See sai alguse Zelenskõi valimisretoorikast

Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud juba kümme aastat. Alates aastast 2014, mitte 2022, mil algas Vene vägede täiemahuline sissetung Ukrainasse. See suur sõda on juba palju õppetunde andnud. Mõned neist õppetundidest on olulise tähtsusega ka Eesti julgeoleku jaoks.