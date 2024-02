Saksa kindrali mälestuskivi kallal käisid vandaalid, rüvetati ka vabatahtlike mälestusmärke

Sinimägede muuseumi juures on värviga soditud flaami ja Norra vabatahtlikele püsti pandud mälestusmärke. Viimased võitlesid 1944. aastal Sinimägede lahingutes relvagrenaderide diviisis koos eestlastega.

Rüvetatud on ka Saksa kindral Felix Steineri Saksa tankikorpuse mälestuskivi. Steiner sõdis 1944. aastal Sinimägedes. Kindrali mälestuskivi juures oli vahejuhtum ka aastaid tagasi, siis trahvis politsei meest, kes mattis sinna koera. Mees väitnud, et mattis enda arvates koera metsa.

1. veebruaril pidas kaitsepolitsei kinni kaks meest, keda on Sinimägede mälestusmärkide rüvetamises alust kahtlustada. Prokuröri sõnul on eelmise nädala lõpul vahistatud mees kahtlustuse järgi seotud ka Alfons Rebase bareljeefi.