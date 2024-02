Tallinnas hukkus tulekahjus inimene

11. veebruaril kell 6:40 sai Häirekeskus teate, et helistaja magamistoas on tunda kärsahaisu. Sündmusele reageeris koheselt Lilleküla päästekomando meeskond.

Peale seda kui selgus, et keegi ust ei ava, tuli päästjatel endal uks avada ja kell 7:37 tuvastati, et korteris põles diivan, millelt leiti hukkunu.

Päästetööde juhi sõnul nad eluruumidest suitsuandurit ei leidnud ega kuulnud ka selle signaali. Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur.