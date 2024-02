OTSEBLOGI | Harkivi tulekahjus hukkus viieliikmeline perekond, noorim laps oli kõigest nelja-aastane

Saksamaa kavatseb suurendada oma relvajõude 180 000-lt 200 000-le. Saksamaa föderaalne kaitseminister Boris Pistorius väljendab muret sõja pärast Venemaaga, mis võib hõlmata 5-8 aasta jooksul ka Saksamaad, et suurendada kaitsetootmist.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles väljaandele Welt Am Sonntag, et Lääs peab olema valmis aastakümnete pikkuseks vastasseisuks Venemaaga. Ta täpsustas, et Lääs ei taotle sõda Venemaaga, kuid peaks siiski valmistama end vastasseisuks, mis võib kesta aastakümneid.

Venemaa Kirde-Ukraina piirkonna Sumõ õhurünnakus hukkus kolm ja sai haavata neli inimest. Ukraina siseministri Igor Klõmenko teatel olid ohvrid põllumajandusfirma töökojas, mis sai õhust tabamuse.

Venemaa sõjamasina droonid tabasid reede hilisõhtul Harkivis bensiinijaama. Ukraina suuruselt teises linnas tekkis suur tulekahju, mis kahjustas linnas 14 eramaja. Esialgsetel andmetel hukkus seitse inimest.

Lääne ametnikud ja asjatundjad on nördinud intervjuust, mille tegi Ühendriikide ajakirjanik Tucker Carlsoni Venemaa presidendiga Vladimir Putiniga. Briti peaminister Rishi Sunak nimetas naeruväärseks Venemaa presidendi väidet, et sõda Ukrainas oli NATO laienemise tagajärg. Belgia parlamendiliige Guy Verhofstadt ütles, et USA kannatab, kui Putin saab levitab valesid vaidlustamata-filtreerimata.

Ukraina on süüdistanud Venemaad mürgiste kemikaalide kasutamises. Ainuüksi jaanuaris on venelased rünnanud rohkem kui kahesajal korral mürgiste kemikaalidega.. Moskva on eitanud keemiarelva kasutamist Ukrainas ja süüdistanud Ukraina vägesid nende kasutamises, mida Kiiev eitab.