ETTEVAATUST! Tuleval nädalal on oodata jäävihma, kiilasjää oht on suur

Esmaspäeval (12.02) püsib Soome ja Skandinaavia kohal külm kõrgrõhuala. Samal ajal liigub madalrõhkkond Poolast Gotlandi lähistele ja selle idaserva mööda lisandub Balti riikidesse soojemat õhku. Kahe rõhuala piirimail puhub meil tugev ida- ja kirdetuul. Jõuab sadu, mis algab lume ja lörtsina ning läheb üle vihmaks. Jäite tõttu on libeduseoht väga suur! Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -7 kraadi, päeval 0 kuni -4 kraadi, Liivi lahe ümbrusest ja Eesti lõunapiirilt alates tõuseb üle 0 kraadi.



Teisipäeval (13.02) püsib vastasseis Põhja-Euroopat ja Loode-Venemaad katva külma kõrgrõhuala ja lõunapoolse madalrõhuala vahel. Siin-seal sajab lörtsi ja vihma. Puhub tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadi ümber, päeval tõuseb üle 0 kraadi.



Kolmapäeval (14.02) jääb Eesti läänepoolse madalrõhuala serva. Kohati sajab veidi lörtsi ja vihma. Tuul puhub kagust ja päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2 kraadi, päeval 0 kuni +2 kraadi.



Neljapäeval (15.02) jääb madalrõhuala idaserv Eestit katma. Sajab lörtsi, sekka ka vihma. Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1 kraadi, päeval 0 kuni +3 kraadi.



Reede (16.02) jätkub vesise sulailmaga.