Mihhail Kõlvarti Keskerakonna masinavärk sai tähtsa puuduoleva poldi

Volikogu on Keskerakonna esindusorgan, kes töötab välja erakonna poliitikat kongressidevahelisel ajal. Volikogu ülesandeks on kujundada sõnumeid erinevates valdkondades ja olen veendunud, et Erki Savisaare eestvedamisel suudame aktiivsust tõsta,“ ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart pressiteates.